"Батько воює, а в команді – росіянка": українська баскетболістка зі скандалом залишила клуб

Українка Катерина Коваль вирішила піти з університету Луїзіани після підписання російської баскетболістки. Її батько нині захищає Україну на фронті.

Рішення стало для спортсменки особливо складним, адже вона планувала продовжити кар'єру в LSU та називала команду своїм домом. Однак обставини змусили Коваль поставити власні переконання вище за спортивні перспективи, повідомляє "Суспільне Спорт".

Росіянка стала останньою краплею

Катерина Коваль ще з 12 років виступала за юнацькі та молодіжні збірні України, а у 2025 році дебютувала за дорослу команду в баскетболі 3х3. У США вона грає з 2021 року та за цей час встигла стати однією з найперспективніших баскетболісток свого покоління.

Перед сезоном 2026–27 років Коваль мала залишитися в Луїзіані, однак університет вирішив підписати росіянку Анну Мінаєву, яка раніше виступала за московську команду.

Головна тренерка LSU Кім Малкі особисто повідомила українці про майбутній трансфер. Вона пояснила, що не може відмовитися від гравчині, яка, на її думку, здатна допомогти команді.

Малкі навіть припустила, що Коваль та Мінаєва могли б стати "амбасадорками єднання". Українка, за словами тренерки, лише посміхнулася та відповіла: "Я сумніваюся в цьому".

Після цього Коваль вирішила залишити програму LSU.

Що сказала Коваль

Публічно баскетболістка пояснила своє рішення лише згодом. Коваль наголосила, що для неї війна Росії проти України є особистою, адже її батько служить у ЗСУ, а близькі люди загинули або були поранені через російські атаки.

Спортсменка також розповіла, що місця, де вона виросла та почала займатися баскетболом, були зруйновані ракетними ударами.

Я повинна залишатися вірною собі, своїм цінностям та своїй країні,

– заявила Коваль.

Тепер українка сподівається отримати дозвіл NCAA на перехід до іншого університету без пропуску сезону. Якщо дозвіл не нададуть, Коваль доведеться чекати на відкриття нового трансферного вікна.

За два сезони в NCAA українка зіграла 67 матчів. У минулому сезоні за LSU вона набирала в середньому 8,3 очка за гру.

Раніше дім українського баскетболіста Мар'яна Рудого у Києві постраждав внаслідок російського обстрілу.