Это решение оказалось для спортсменки особенно сложным, ведь она планировала продолжить карьеру в LSU и называла команду своим домом. Однако обстоятельства заставили Коваль поставить собственные убеждения выше спортивных перспектив, сообщает "Суспильне Спорт".

Россиянка стала последней каплей

Екатерина Коваль что с 12 лет выступала за юношеские и молодежные сборные Украины, а в 2025 году дебютировала за взрослую команду в баскетболе 3х3. В США она играет с 2021 года и за это время успела стать одной из самых перспективных баскетболисток своего поколения.

Перед сезоном 2026–27 годов Коваль должна была остаться в Луизиане, однако университет решил подписать россиянку Анну Минаеву, которая ранее выступала за московскую команду.

Главный тренер LSU Ким Малки лично сообщила украинке о предстоящем трансфере. Она объяснила, что не может отказаться от игрока, которая, по ее мнению, способна помочь команде.

Малки даже предположила, что Коваль и Минаева могли бы стать "послами единства". Украинка, по словам тренерши, лишь улыбнулась и ответила: "Я сомневаюсь в этом".

После этого Коваль решила покинуть программу LSU.

Что сказала Коваль

Публично баскетболистка объяснила свое решение лишь позже. Коваль подчеркнула, что для нее война России против Украины является личной, ведь ее отец служит в ВСУ, а близкие люди погибли или были ранены в результате российских атак.

Спортсменка также рассказала, что места, где она выросла и начала заниматься баскетболом, были разрушены ракетными ударами.

Я должна оставаться верной себе, своим ценностям и своей стране,

– заявила Коваль.

Теперь украинка надеется получить разрешение NCAA на переход в другой университет без пропуска сезона. Если разрешение не будет предоставлено, Коваль придется ждать открытия нового трансферного окна.

За два сезона в NCAA украинка сыграла 67 матчей. В прошлом сезоне за LSU она набирала в среднем 8,3 очка за игру.

Ранее дом украинского баскетболиста Марьяна Рудого в Киеве пострадал в результате российского обстрела.