Вона поділилася новою серією світлин із літнього відпочинку в Іспанії. Кадри дружина Усика опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

Новий допис Катерини Усик

На фотографіях Катерина постала у двох різних образах. Спочатку вона позувала в купальнику, а згодом змінила пляжний стиль на більш романтичний, обравши ніжну рожеву мінісукню.

Родина Олександра Усика

Подружжя виховує чотирьох дітей – двох доньок і двох синів. Через повномасштабне вторгнення родина тимчасово живе у двох країнах: сини перебувають за кордоном, тоді як дружина разом із доньками залишаються в Україні.

Історія кохання Олександра та Катерини розпочалася ще в шкільні роки. Вони познайомилися під час навчання в одній із сімферопольських шкіл, коли Олександру було 15 років, а Катерині – 14. Офіційно свої стосунки пара узаконила у 2009 році.

У сім'ї четверо дітей: старша донька Єлизавета народилася у 2010 році, старший син Кирило у 2013-му, молодший син Михайло у 2015-му, а наймолодша донечка Марія з'явилася на світ у січні 2024 року.

Олександр Усик неодноразово зазначав, що саме підтримка дружини стала однією з головних складових його спортивних успіхів. Після кожної знакової перемоги на рингу він насамперед шукає поглядом Катерину та відкрито дякує їй, зізнаючись у коханні перед публікою.