Катерина Усик розчулила мережу відвертим зізнанням у свій день народження

Катерина Усик, дружина Олександра Усика, святкує свій день народження 15 травня. Цього року їй виповнюється 38 років.

З цієї нагоди вона опублікувала зворушливий допис у соцмережах. У ньому вона вперше розповіла про свої перші місяці життя після передчасного народження.

Чим поділилася Катерина Усик?

За словами Катерини, вона народилася значно раніше запланованого терміну з критично малою вагою – всього 1200 грамів. Перші три місяці немовля перебувало під постійним наглядом медиків, поки батьки щодня відвідували лікарню, чекаючи, коли донька набере вагу та зміцніє.

Ця дівчинка дуже хотіла жити, і не тільки жити, а бути здоровою, і це сталося,

– поділилася іменинниця.

Вона також наголосила, що почувається абсолютно щасливою, любить життя та людей, а також висловила глибоку вдячність своїм батькам, чоловікові, дітям і друзям за підтримку, яка сформувала її як особистість.

Як Олександр Усик привітав дружину?

Абсолютний чемпіон світу з боксу зворушливо привітав свою дружину з днем народження, опублікувавши чуттєвий допис на своїй офіційній сторінці в інстаграм. У своєму емоційному зверненні спортсмен подякував коханій за підтримку, назвавши її головною опорою у житті.

З днем народження, моя душа. Ти моя сила, мій дім і мій спокій у цьому галасливому світі. З тобою поруч я завжди знаю, що все правильно, навіть коли життя стає важким. Дякую тобі за твою любов, за наших дітей і за силу, яку ти щодня приносиш у нашу родину!,

– написав Усик.

Він також опублікував серію спільних фотографій з різних етапів їхнього життя разом.

Що відомо про Катерину та Олександра Усиків?

Майбутнє подружжя познайомилося в Сімферополі під час навчання у школі. На той час Олександру було 15 років, а Катерині майже 14. Перед шлюбом пара пережила серйозну кризу: у 19 років Олександр здобув перші великі успіхи, отримав перші гроші та частково відчув "зіркову хворобу". Через це вони тимчасово розійшлися, але згодом відновили стосунки.

Офіційно пара одружилася у вересні 2009 року в Сімферополі. Сьогодні вони щасливо живуть у шлюбі понад 16 років і виховують четверо дітей: старшу доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, які через війну тимчасово навчаються та проживають в Іспанії разом із бабусею та дідусем, та наймолодшу доньку Марію, яка народилася у січні 2024 року.

До початку повномасштабного вторгнення родина мешкала у власному будинку у Ворзелі на Київщині, який навесні 2022 року тимчасово окупували російські війська.