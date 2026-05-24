24 травня, 09:47
Катерина Усик ніжно звернулась до чоловіка після перемоги над Верховеном

Олександр Щербатих
Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина відреагувала на перемогу чоловіка у бою проти Ріко Верховена. Їй вистачило кількох слів.

Вона була однією з перших, хто обіймав Олександра після перемоги. Згодом Катерина Усик присвятила чоловіку пост у власному інстаграм

Що сказала дружина чемпіона? 

Після 12-раундового поєдинку проти Ріко Верховена Олександр Усик щиро зізнався, що це був важкий бій, а також згадав у своїй промові про Україну, батьків, дітей та дружину, яка була поряд біля рингу. 

Трохи пізніше Катерина Усик опублікувала у мережі окремий допис адресований чоловіку. 

Люблю тебе мій чемпіон, 
– написала дружина боксера. 

Зазначимо, що 39-річний український боксер переміг нідерландця Ріко Верховена технічним нокаутом на останній секунді одинадцятого раунду. 

Усик – Верховен: що відбувалось після бою? 

Переможець захистив свої чемпіонські титули у надважкій вазі. Він зберіг пояси WBC, WBA та IBF, підтвердивши статус одного з найсильніших боксерів сучасності та залишившись непереможним у дивізіоні. 

Організатор вечора у Гізі Туркі Аль аш-Шейх залишився незадоволеним зупинкою поєдинку, тому оголосив про намір провести реванш у Нідерландах. Підійнявся у ринг і тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл, який викликав українця на двобій. Усик відповів згодою.

