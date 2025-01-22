Капітан Манчестер Сіті узгодив контракт з іменитим італійським клубом

Манчестер Сіті вирішив розпрощатись зі своїм багаторічним капітаном. Кайл Вокер незабаром покине "містян" та приєднається до іменитого італійського клубу.

Англійський захисник узгодив деталі контракту з Міланом. 34-річний гравець захищатиме кольори "росонері" на правах оренди, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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Деталі контракту

Кайл Вокер захищатиме кольори Мілану до літа 2025 року. Якщо "росонері" активують опцію викупу захисник МанСіті продовжить грати за італійський колектив до 2027 року.

Також відомо, що саме Мілан покриватиме повністю заробітну плату Кайла Вокера. Зазначимо, що гравець невдовзі пройде медичне обстеження.

До слова. Кайл Вокер перейшов із Тоттенхема у Манчестер Сіті у 2017 році. За цей час англієць зіграв у 319 матчах у складі "містян", де забив 6 голів та віддав 23 результативні передачі.

У поточному сезоні Кайл Вокер став менше потрапляти в основний склад Манчестер Сіті. Однак правий захисник "манкуніанців" все-таки взяв участь у 18 матчах "блакитних" в офіційних турнірах.