Перспективний спортсмен вчинив самогубство: його звинувачували в тяжкому злочині

У неділю, 13 квітня, спортивну спільноту сколихнула сумна новина. Помер гравець з американського футболу Кайрен Лейсі.

24-річного атлета знайшли мертвим у Х’юстоні. За попередніми даними, він наклав на себе руки, повідомляє 24 Канал із посиланням на WAFB 9 News.

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У чому звинувачували гравця

Про це розповів член сім'ї спортсмена, якого звинувачували у скоєнні ДТП у грудні минулого року. Унаслідок неї загинув 78-річний чоловік.

Кайрен Лейсі тоді начебто зник із місця події, не надавши допомоги потерпілому. 12 січня його заарештували, але потім звільнили під заставу в розмірі 151 тисячі доларів. Невдовзі мало стартувати слухання доказів у цій справі.

"З самого початку це так зване розслідування набуло вигляду надмірної, цілеспрямованої спроби – те, що можна описати лише як полювання на відьом, що підживлювалося тим, ким був Кайрен, і його публічністю. Рішення слідчого органу взагалі пред'явити йому звинувачення, на наш погляд, було не тільки невиправданим, воно викликає тривогу.

Важливо розуміти, що окружний прокурор округу Лафурш до цього дня не висунув офіційних звинувачень Кайрену. Він був молодим хлопцем, який подавав великі надії, і він був розчавлений вагою безвідповідального та упередженого процесу", – заявив адвокат спортсмена.

Що відомо про Кайрена Лейсі