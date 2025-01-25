КДК УАФ відсторонив відомого українського арбітра від роботи
- Українського арбітра Дмитра Кутакова відсторонили на три роки від футбольної діяльності через порушення Кодексу етики та чесної гри УАФ.
- Йому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, через недотримання обов’язків, що можуть зашкодити чесності матчів та змагань.
Українського арбітра Дмитра Куртакова відсторонили від футбольної діяльності. Таке рішення ухвалив КДК УАФ.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув матеріали, надані комітетом з етики та чесної гри, щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри спостерігачем арбітражу Дмитром Куртаковим. Арбітр отримає серйозне покарання, пише 24 канал з посиланням на УАФ.
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Як покарали Куртакова
Дмитра відсторонили на три роки від футбольної діяльності через недотримання Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: обов’язку утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; обов’язку не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань, із метою отримання переваги для себе або третьої особи.
Йому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, що пов'язана з футболом.
Відзначимо, що Дмитро Кутаков працював на матчах Другої, Першої та Прем'єр-ліги України. Останнім часом він був спостерігачем арбітражу в матчах УПЛ.