КДК УАФ відсторонив відомого українського арбітра від роботи

Українського арбітра Дмитра Куртакова відсторонили від футбольної діяльності. Таке рішення ухвалив КДК УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув матеріали, надані комітетом з етики та чесної гри, щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри спостерігачем арбітражу Дмитром Куртаковим. Арбітр отримає серйозне покарання, пише 24 канал з посиланням на УАФ.

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Як покарали Куртакова

Дмитра відсторонили на три роки від футбольної діяльності через недотримання Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: обов’язку утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; обов’язку не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань, із метою отримання переваги для себе або третьої особи.

Йому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, що пов'язана з футболом.

Відзначимо, що Дмитро Кутаков працював на матчах Другої, Першої та Прем'єр-ліги України. Останнім часом він був спостерігачем арбітражу в матчах УПЛ.