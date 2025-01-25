Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материалы, предоставленные комитетом по этике и честной игре, относительно возможных нарушений кодекса этики и честной игры наблюдателем арбитража Дмитрием Куртаковым. Арбитр получит серьезное наказание, пишет 24 канал со ссылкой на УАФ.

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Как наказали Куртакова

Дмитрия отстранили на три года от футбольной деятельности из-за несоблюдения Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: обязанности воздерживаться от любого поведения, что вредит или может повредить честности матчей и соревнований; обязанности не применять в своей деятельности методов и способов, что могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований, с целью получения преимущества для себя или третьего лица.

Ему запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Отметим, что Дмитрий Кутаков работал на матчах Второй, Первой и Премьер-лиги Украины. В последнее время он был наблюдателем арбитража в матчах УПЛ.