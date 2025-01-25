Сейчас Артем Милевский является игроком клуба IGNIS из Медиалиги. Однако похоже, что футболист решил найти себе подработку, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Артема Милевского.

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Милевский стал курьером

Бывший игрок Динамо поделился фотографией с рюкзаком компании "Glovo". Игрок сообщил, что его взяли на работу.

Взяли на работу. Доброе утро,

– написал Артем Милевский.

Также в своем телеграм-канале он спросил "кому и что подогнать".



Милевский с рюкзаком "Glovo" / Фото из телеграм-канала футболиста

Отметим, что в последних матчах IGNIS Милевский преимущественно выполняет функции тренера.