Сейчас Артем Милевский является игроком клуба IGNIS из Медиалиги. Однако похоже, что футболист решил найти себе подработку, пишет 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Артема Милевского.
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Милевский стал курьером
Бывший игрок Динамо поделился фотографией с рюкзаком компании "Glovo". Игрок сообщил, что его взяли на работу.
Взяли на работу. Доброе утро,
– написал Артем Милевский.
Также в своем телеграм-канале он спросил "кому и что подогнать".
Милевский с рюкзаком "Glovo" / Фото из телеграм-канала футболиста
Отметим, что в последних матчах IGNIS Милевский преимущественно выполняет функции тренера.