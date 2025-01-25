Недавно Артем Беседин стал игроком клуба чешской Второй лиги Лишень. Футболист получал предложения и от украинских клубов, однако отклонил их.

Читайте также Английский клуб ведет переговоры по трансферу игрока сборной Украины

Почему Беседин не вернулся в Украину

Он отметил, что в Ордабасе с ним хорошо общались в позапрошлом году нам удалось выиграть чемпионат. Обстановка там также была приятной. Но после того, как контракт истек, они просто разошлись, пишет 24 канал со ссылкой на iDnes.cz.

Часть меня тянуло домой, но когда началась война, я был в Украине и пережил часть того ужасного времени. У меня маленькие дети и я не хочу снова подвергать свою семью этому испытанию, поэтому я предпочел рассмотреть предложения из-за рубежа,

– рассказал Артем Беседин.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Беседин сыграл всего 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что футболист покинул Динамо в 2023 году.