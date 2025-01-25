Нещодавно Артем Бесєдін став гравцем клубу чеської Другої ліги Лішень. Футболіст отримував пропозиції і від українських клубів, однак відхилив їх.

Читайте також Англійський клуб веде перемовини щодо трансферу гравця збірної України

Чому Бесєдін не повернувся в Україну

Він зазначив, що в Ордабаси з ним добре спілкувалися позаминулого року нам вдалося виграти чемпіонат. Обстановка там також була приємною. Але після того, як контракт минув, вони просто розійшлися, пише 24 канал з посиланням на iDnes.cz.

Частина мене тягнуло додому, але коли почалася війна, я був в Україні та пережив частину того жахливого часу. У мене маленькі діти і я не хочу знову піддавати свою сім'ю цьому випробуванню, тому я вважав за краще розглянути пропозиції з-за кордону,

– розповів Артем Бесєдін.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Бесєдін зіграв лише 5 матчів, у яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що футболіст покинув Динамо у 2023 році.