24-річний центрбек потрапив у сферу інтересів Плімута. "Пілігріми" серйозно націлені на підписання гравця австрійського колективу, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Перемовини між клубами тривають

Плімут мав наміри придбати гравця роттердамської Спарти Майка Ердхейзена. Проте перехід нідерландця зірвався, адже він побоювався, що "пілігріми" вилетять з Чемпіоншипу, оскільки посідають останнє місце в турнірній таблиці.

Тому у клубі розглядають варіант з підписанням Максима Таловєрова. Плімут веде перемовини з ЛАСК з наміром здійснити повноцінний трансфер українського захисника.

Зазначимо, що Таловєров приєднався до австрійського клубу у лютому 2023 року. Спочатку Славія відправляла гравця в оренду в ЛАСК, який згодом викупив контракт Максима за 1,6 мільйона євро.

У поточній кампанії Максим Таловєров зіграв у 20 матчах за ЛАСК в усіх турнірах. Захисник збірної України за цей час встиг відзначитись однією результативною передачею.