24-летний центрбек попал в сферу интересов Плимута. "Пилигримы" серьезно нацелены на подписание игрока австрийского коллектива, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Переговоры между клубами продолжаются

Плимут намеревался приобрести игрока роттердамской Спарты Майка Эрдхейзена. Однако переход нидерландца сорвался, ведь он опасался, что "пилигримы" вылетят из Чемпионшипа, поскольку занимают последнее место в турнирной таблице.

Поэтому в клубе рассматривают вариант с подписанием Максима Таловерова. Плимут ведет переговоры с ЛАСК с намерением осуществить полноценный трансфер украинского защитника.

Отметим, что Таловеров присоединился к австрийскому клубу в феврале 2023 года. Сначала Славия отправляла игрока в аренду в ЛАСК, который впоследствии выкупил контракт Максима за 1,6 миллиона евро.

В текущей кампании Максим Таловеров сыграл в 20 матчах за ЛАСК во всех турнирах. Защитник сборной Украины за это время успел отметиться одной результативной передачей.