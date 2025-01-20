"Звідки взявся цей хлопець": відомий тренер зневажливо оцінив рівень Усика

У 2024 році Олександр Усик двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі. Це дозволило йому стати першим абсолютом хевівейту у XXI столітті й отримати заслужене визнання від боксерської спільноти.

Чимало експертів вважають, що українець – один із найкращих бійців в історії. Проте досі є й скептики, які сумніваються у величі українського чемпіона.

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Негативна оцінка для українця

До таких належить, зокрема, Кенні Елліс. Тренер чемпіона світу в легкій вазі Джервонти Девіса неоднозначно висловився про Олександра Усика, заявивши, що йому дуже далеко до найвеличніших боксерів усіх часів, повідомляє 24 Канал із посиланням на MillCity Boxing.

Я не можу високо оцінити Усика, звідки взявся цей хлопець? Він не був ні в моєму топ-10, ні навіть в топ-20. Вболівальники зараз не знають боксерів минулого, вони знають лише бійців теперішнього. Навіть претенденти минулих епох були сильнішими за сучасних чемпіонів світу,

– сказав Елліс.

Зазначимо, що Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він ставав абсолютом у двох вагових категоріях і тріумфував на Олімпіаді-2012.

До слова. Раніше про Олександра Усика висловився легендарний Евандер Холіфілд. Він вважає, що українець входить у трійку найкращих бійців в історії.

Нагадаємо, що 11 січня Олександра Усика визнали найкращим боксером 2024 року за версією The Ring Awards.