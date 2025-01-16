Наразі українця активно порівнюють з іконами боксу та засипають заслуженими компліменти. Феномен Олександра Усика оцінив колишній чемпіон світу Евандер Холіфілд, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV.

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Визнання від "The Real Deal"

Він висловився про кар'єру українського бійця, зазначивши, що той входить у трійку найкращих боксерів в історії. Легендарний американець розповів, що робить володаря поясів WBA, WBC та WBO особливим:

Вам потрібно знати одну річ про Усика – він швидше помре, ніж дозволить собі програти бій. Олександр завжди перебуває в неймовірній формі. Він віддає всі сили під час поєдинку. Це головна різниця між українцем та іншими боксерами суперважкої ваги. Коли я був чемпіоном світу, у мене було таке саме ставлення до боксу, як і в Усика.

Також Евандер Холіфілд поділився думками про майбутнє Олександра Усика. Він заявив, що треба вчасно закінчувати кар'єру, адже вік наздоганяє кожного.

"Будучи дворазовим абсолютним чемпіоном світу, якщо він відчуває, що задоволений, то може піти на пенсію. Але якщо він думає, що потрібно заробити ще трохи грошей, то… Він повинен приймати правильні рішення. Олександр просто може піти та сказати, що для нього достатньо або може знову ризикнути і дати комусь іншому шанс.

Чи переможе він? Ніхто не знає. Я пішов на пенсію, тому що це було бажання моєї мами. Але я не був готовий здатися навіть після поразок. Не потрібно заходити так далеко, коли не можеш перемогти низькорівневих суперників, тільки тому, що ці хлопці молодші. Вік усіх наздожене", – сказав Холіфілд.

Довідка. Евандер Холіфілд закінчив кар'єру у 2011 році після перемоги над Браяном Нільсеном. Всього на професійному рівні він провів 56 боїв, з яких виграв 44.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик заявив, що не збирається вішати рукавички на цвях. Очікується, що його наступним суперником стане переможець битви Дюбуа – Паркер.