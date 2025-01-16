Сейчас украинца активно сравнивают с иконами бокса и засыпают заслуженными комплиментами. Феномен Александра Усика оценил бывший чемпион мира Эвандер Холифилд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Признание от "The Real Deal"

Он высказался о карьере украинского бойца, отметив, что тот входит в тройку лучших боксеров в истории. Легендарный американец рассказал, что делает обладателя поясов WBA, WBC и WBO особенным:

Вам нужно знать одну вещь об Усике – он скорее умрет, чем позволит себе проиграть бой. Александр всегда находится в невероятной форме. Он отдает все силы во время поединка. Это главная разница между украинцем и другими боксерами супертяжелого веса. Когда я был чемпионом мира, у меня было такое же отношение к боксу, как и у Усика.

Также Эвандер Холифилд поделился мыслями о будущем Александра Усика. Он заявил, что надо вовремя заканчивать карьеру, ведь возраст настигает каждого.

"Будучи двукратным абсолютным чемпионом мира, если он чувствует, что доволен, то может уйти на пенсию. Но если он думает, что нужно заработать еще немного денег, то... Он должен принимать правильные решения. Александр просто может уйти и сказать, что для него достаточно или может снова рискнуть и дать кому-то другому шанс.

Победит ли он? Никто не знает. Я ушел на пенсию, потому что это было желание моей мамы. Но я не был готов сдаться даже после поражений. Не нужно заходить так далеко, когда не можешь победить низкоуровневых соперников, только потому, что эти ребята моложе. Возраст всех настигнет", – сказал Холифилд.

Справка. Эвандер Холифилд закончил карьеру в 2011 году после победы над Брайаном Нильсеном. Всего на профессиональном уровне он провел 56 боев, из которых выиграл 44.

Напомним, что ранее Александр Усик заявил, что не собирается вешать перчатки на гвоздь. Ожидается, что его следующим соперником станет победитель битвы Дюбуа – Паркер.