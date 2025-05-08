Легенда Манчестер Сіті, якого сватають в МЛС, може перебратись в італійський гранд

Кевін де Брюйне влітку цього року покине Манчестер Сіті. Бельгійський півзахисник та легенда "містян" стане вільним агентом, адже в нього завершиться контракт з клубом.

Чутки пов'язують зіркового хавбека з заокеанською МЛС. Проте 33-річний півзахисник хоче залишиться у Європі, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Сашу Тавольєрі.

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Потенційний перехід Де Брюйне

За даними джерела, Кевін де Брюйне схиляється до переходу в італійський вищий дивізіон. Майбутнім клубом зірки бельгійського футболу може стати Наполі, який має хороші шанси виграти Серію А.

На вибір команди вплинули партнери Де Брюйне по збірній Бельгії, а саме Ромелу Лукаку та Дріс Мертенс. Неаполітанці вже цього тижня можуть зробити офіційну пропозицію щодо переходу Кевіна.

До слова. Контракт Кевіна де Брюйне з Манчестер Сіті закінчується у червні 2025 року. Раніше повідомляли, що Ліверпуль цікавився півзахисником "містян".

Нагадаємо, що у поточному сезоні Кевін де Брюйне зіграв у 36 матчах за МанСіті в офіційних турнірах. На рахунку бельгійського хавбека шість голів та вісім асистів.