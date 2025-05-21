Легенда МанСіті відзначився фейлом у прощальному матчі: курйозне відео

У вівторок, 20 травня, відбувся матч 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. В ньому Манчестер Сіті вдома приймало Борнмут.

Цей матч став останнім для Кевіна Де Брюйне у складі МанСіті на домашньому стадіоні "Етіхад". Після завершення сезону 2024/2025 бельгійський півзахисник покине "містян", повідомляє 24 канал.

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Епічний промах

Кевін Де Брюйне розпочав матч проти Борнмута у стартовому складі. На 25-й хвилині гри бельгійський півзахисник отримав розкішний шанс, аби відзначитись голом та красиво попрощатись із вболівальниками.

Проте фортуна як виявилось була не на стороні Де Брюйне. Кевін не зміг замкнути простріл від партнера у порожні ворота, поціливши у поперечину.

Де Брюйне поцілив у поперечину: дивіться відео

Попри промах Кевіна Де Брюйне Манчестер Сіті все ж зумів переграти Борнмут з рахунком 3:1. У складі господарів поля відзначились Омар Мармуш, Бенарду Сілва та Ніко Гонсалес.

Раніше повідомляли, що Кевін Де Брюйне планує перебратись в Італію після відходу з Манчестер Сіті.