Кривдник Берінчика кинув виклик чемпіону світу з України

В ніч з 14-ого на 15-го лютого Денис Берінчик захищав титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO. На жаль, "Український танк" поступився Кейшону Девісу у чудовому бою у Нью-Йорку.

Американський боксер став новим чемпіоном світу у легкій вазі. Новоспечений володар титулу кинув виклик іншим боксерам, які мають інші пояси у дивізіоні, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Кого Девіс викликав на бій

Кейшон Девіс після перемоги над Денисом Берінчиком назвав суперників, з якими має наміри зустрітись у наступному поєдинку. Американець хоче битися зі своїм земляком Джервонтою Девісом.

Також Девіс заявив про наміри провести бій проти Василя Ломаченка. Ще один титул у легкій вазі має Шакур Стівенсон, але раніше Кейшон зізнався, що не битиметься зі своїм товаришем.

Ті два хлопці з титулами – виходьте в ринг зі мною і бийтеся. Є два володарі поясів, з якими я хочу битися. Якщо у вас вистачить сміливості – виходьте на поєдинок, я готовий,

– заявив Девіс.

Зазначимо, що Джервонта Девіс володіє титулом чемпіона світу у легкій вазі за версією WBA. Василь Ломаченко має у своєму активі має чемпіонський пояс IBF.

Нагадаємо, що Ломаченко відібрав титул в австралійця Джорджа Камбососа у травні минулого року. Після чого Василь вирішив призупинити кар'єру. Наразі невідомо, чи повернеться боксер у ринг.