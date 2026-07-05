Чому Мбаппе називають "диктатором": тренер французів розкрив правду

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам публічно відповів на закиди щодо ролі Кіліана Мбаппе в команді. Наставник пояснив, чому капітан користується беззаперечним авторитетом.

Останніми тижнями ім'я Кіліана Мбаппе регулярно опиняється в центрі уваги через його поведінку та лідерські якості. На тлі нової хвилі критики Дідьє Дешам вирішив особисто висловитися про капітана французької збірної, пише L'Equipe.

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Яку роль Мбаппе відіграє у збірній Франції?

Після запитання журналістів про те, чи став Кіліан Мбаппе більш зрілим у ролі капітана, головний тренер збірної Франції категорично відкинув поширені звинувачення на адресу свого лідера.

За словами Дідьє Дешама, образ футболіста як людини, яка одноосібно керує командою, не має нічого спільного з реальністю.

Ви зображуєте його як диктатора, але цей образ Кіліана абсолютно не відповідає дійсності. Із першого дня зборів у нього був правильний настрій. Коли він говорить, то говорить від імені всієї команди,

– наголосив наставник.

Французький тренер також розповів, що Мбаппе регулярно звертається до нього з питаннями, які стосуються інших футболістів, а не власних інтересів.

Дешам зазначив, що капітан допомагає підтримувати комунікацію всередині колективу, а його авторитет ґрунтується не на тиску, а на довірі партнерів. За словами тренера, саме тому гравці охоче дослухаються до свого лідера.

Наставник збірної Франції підкреслив, що рішення зробити Мбаппе капітаном було його власним і він не шкодує про цей вибір.

Дешам наголосив, що якщо футболіст бере на себе відповідальність за інших, то це свідчить про його зрілість і готовність працювати на благо всієї команди.

Він передає мені проблеми гравців, які навіть не стосуються його самого. Усі йдуть за ним. Це чудова команда, і саме я обрав його капітаном,

– заявив Дешам.

Чому Мбаппе називають "диктатором"?

Нападника називають "диктатором" через вірусний інтернет-мем, який закріпився через нібито авторитарний контроль Мбаппе над збірною.

Подібні характеристики почали з'являтися після того, як Кіліан став головною фігурою як у національній команді Франції, так і на клубному рівні. Частина вболівальників і медіа вважає, що форвард має занадто великий вплив на життя команди та ухвалення окремих рішень.

Останнім часом ці розмови посилилися через низку резонансних епізодів за участю француза на чемпіонаті світу: його емоційне святкування перемоги, словесні перепалки із суперниками та конфлікт після фінального свистка матчу з Парагваєм.

Крім цього, Мбаппе попросив арбітра передати капітанську пов'язку під час своєї заміни та керував працівниками стадіону, які у перерві матчу прибирали поле від води.