Напруження не завершилося з фінальним свистком поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу. Один із найяскравіших епізодів зустрічі стався вже після завершення гри й миттєво розлетівся мережею, передає FOX Sports.

Дивіться також Мбаппе не стримався після матчу зі Швецією: зірка збірної Франції жорстко зупинив журналіста

Що відбулося після матчу?

Збірна Франції здобула мінімальну перемогу над Парагваєм з рахунком 1:0 та пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026. Єдиний гол у матчі забив Кіліан Мбаппе, який бездоганно реалізував пенальті.

Після фінального свистка форвард французів опинився в центрі уваги не лише через вирішальний м'яч. Воротар збірної Парагваю Орландо Хіль, проходячи повз Мбаппе, простягнув руку, щоб привітати суперника після матчу. Однак француз не відповів на цей жест і просто проігнорував голкіпера.

Такий вчинок, схоже, неабияк роздратував Хіля. Емоції взяли гору, і воротар, не стримавшись, жбурнув м'яч у спину нападнику збірної Франції. Епізод потрапив у телевізійну трансляцію та швидко став предметом активного обговорення серед уболівальників.

Що сказав Мбаппе після гри?

Нападник збірної Франції після матчу заявив, що команда була готова до провокацій з боку суперників, передає RMC Sport.

Ми знали, який матч на нас чекає. Якщо нам доводиться грати брудно, ми знаємо як це робити. Ми знаємо, як грати у брудний футбол. Вони думали, що ми вийдемо грати у смокінгах, але ми зруйнували їхні очікування. Навіть у такій грі ми були кращі за них,

– сказав Мбаппе.

Попри післяматчевий інцидент, саме Франція продовжує виступ на Мундіалі. Команда впевнено пройшла до чвертьфіналу, де на неї чекатиме збірна Марокко. Матч відбудеться 9 липня о 23:00 за київським часом.

Ці команди грали між собою у півфіналі минулого чемпіонату світу в Катарі. Тоді французи перемогли 2:0.

Нагадаємо, завдяки голу у ворота Парагваю Кіліан Мбаппе зрівнявся у таблиці бомбардирів ЧС-2026 з Ліонелем Мессі. В обох тепер по 7 голів.