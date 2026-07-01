Збірна Франції впевнено крокує до вирішальних стадій чемпіонату світу-2026, а її лідер продовжує переписувати футбольну історію. Після фінального свистка увагу привернув не лише дубль нападника, а й його коротка, але промовиста відповідь представнику ЗМІ, передає DAZN.

Дивіться також Мбаппе переписав історію: француз на ЧС-2026 побив рекорд легендарних бразильців

Як Мбаппе виправив журналіста після матчу?

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе став головним героєм поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Нападник оформив дубль, допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 3:0 та вдруге на нинішньому Мундіалі отримав нагороду найкращому гравцю матчу.

Після гри журналіст привітав француза з черговим успіхом, однак припустився неточності. Він заявив, що Мбаппе вже має 17 голів на чемпіонатах світу.

Футболіст миттєво перебив співрозмовника лише одним словом: "18. 18 голів".

Після цього Мбаппе наголосив, що особисті досягнення для нього не є головними.

Так, я задоволений, але це не найголовніше. Головне – що ми продовжили добре робити свою справу. Ми перемогли, і це найважливіше. Це новий турнір, ми дуже задоволені. Тепер на нас чекає Парагвай. Попереду ще один матч, який потрібно виграти,

– сказав француз.

До рекорду Мессі залишився лише один гол

Після дубля у ворота шведів Мбаппе довів свій бомбардирський доробок на чемпіонатах світу до 18 м'ячів. Завдяки цьому він одноосібно посідає друге місце в історичному списку найкращих бомбардирів Мундіалів.

Попереду француза залишається лише Ліонель Мессі, який має 19 голів на чемпіонатах світу. Таким чином, вже у наступному поєдинку плей-оф проти Парагваю Мбаппе може повторити досягнення аргентинця, а в разі результативного дубля – одноосібно очолити історичний рейтинг.

Враховуючи форму лідера "триколірних", який вже двічі визнавався найкращим гравцем матчу на ЧС-2026, шанси переписати ще один рекорд виглядають цілком реальними.