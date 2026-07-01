Сборная Франции уверенно продвигается к решающим этапам чемпионата мира-2026, а ее лидер продолжает переписывать футбольную историю. После финального свистка внимание привлек не только дубль нападающего, но и его краткий, но красноречивый ответ представителю СМИ, передает DAZN.

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Как Мбаппе поправил журналиста после матча?

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал главным героем матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции. Нападающий оформил дубль, помог своей команде одержать уверенную победу со счетом 3:0 и во второй раз на нынешнем Мундиале получил награду лучшему игроку матча.

После игры журналист поздравил француза с очередным успехом, однако допустил неточность. Он заявил, что на счету Мбаппе уже 17 голов на чемпионатах мира.

Футболист мгновенно перебил собеседника всего одним словом: "18. 18 голов".

После этого Мбаппе подчеркнул, что личные достижения для него не являются главными.

Да, я доволен, но это не самое главное. Главное – что мы продолжаем хорошо делать свое дело. Мы победили, и это самое важное. Это новый турнир, мы очень довольны. Теперь нас ждет Парагвай. Впереди еще один матч, который нужно выиграть,

– сказал француз.

До рекорда Месси остался всего один гол

После дубля в ворота шведов Мбаппе довел свой бомбардирский счет на чемпионатах мира до 18 мячей. Благодаря этому он единолично занимает второе место в историческом списке лучших бомбардиров чемпионатов мира.

Впереди француза остается лишь Лионель Месси, на счету которого 19 голов на чемпионатах мира. Таким образом, уже в следующем матче плей-офф против Парагвая Мбаппе может повторить достижение аргентинца, а в случае результативного дубля – единолично возглавить исторический рейтинг.

Учитывая форму лидера "трехцветных", который уже дважды признавался лучшим игроком матча на ЧМ-2026, шансы переписать еще один рекорд выглядят вполне реальными.