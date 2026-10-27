Мбаппе прийняв нагороду від російської журналістки на церемонії "Золотий м'яч"

Нападник Реала не зміг стати володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі. Однак після завершення урочистостей на нього чекав несподіваний епізод, який привернув увагу журналістів, передає 24 Канал.

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Мбаппе отримав втішний приз

Після церемонії вручення "Золотого м'яча" Кіліан Мбаппе прямував до виходу, коли до нього підійшла дівчина. Нею виявилася російська журналістка, яка підготувала для французького футболіста незвичайний презент, повідомляє Sovsport у своєму телеграм-каналі.

Вона вручила нападнику мініатюрну копію "Золотого м'яча". Сувенір був настільки маленьким, що Мбаппе довелося тримати його лише двома пальцями.

Спочатку француз здивувався такому жесту, проте не відмовився від подарунка. Футболіст ввічливо прийняв сувенір та навіть усміхнувся.

"Золотий м'яч" дістався головному конкуренту

Нагадаємо, володарем "Золотого м'яча" 2026 року став головний суперник Мбаппе у бомбардирських перегонах – нападник Баварії Гаррі Кейн. Англієць отримав нагороду за успішний сезон 2025/2026 на клубному рівні та у складі національної збірної.

Мбаппе посів друге місце у голосуванні, поступившись конкуренту з мінімальним відривом. За словами головного редактора France Football Венсана Гарсії, цього року різниця між першими двома претендентами виявилася ще меншою, ніж у 2024 році, коли Родрі випередив Вінісіуса Жуніора на 41 бал.

При цьому, як зазначив Гарсія, француз тривалий час лідирував у голосуванні, однак поступився Кейну на фініші.

Повні результати голосування за "Золотий м'яч" 2026 року мають опублікувати в суботу, 31 жовтня. Тоді стане відомо, наскільки близьким було протистояння між англійським нападником та зіркою Реала.