Мбаппе не пробачили: Китай жорстко покарав француза та Реал за скандальну витівку

У Китаї почали обмежувати трансляції матчів іспанської Ла Ліги після скандальних висловлювань Кіліана Мбаппе. Під санкції потрапив і Реал, за який виступає француз.

Конфлікт виник після того, як нападник мадридського клубу невдало пожартував про китайського диктатора Мао Цзедуна. Реакція в країні виявилася настільки гострою, що навіть вибачення футболіста та його клубу не допомогли владнати ситуацію, пише COPE.

Китайське телебачення відмовилося показувати матчі Ла Ліги

Центральне телебачення Китаю (CCTV), яке є основним телевізійним мовником країни, не показало жодного з матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії, що вже відбулися. У програмі мовника також немає інших поєдинків туру, зокрема зустрічі Расинга та Реала.

Раніше CCTV регулярно транслювало один або два матчі кожного туру Ла Ліги. Тепер же мовник виконав оголошену раніше погрозу призупинити показ іспанського чемпіонату.

Причиною став скандал навколо Кіліана Мбаппе. Французький нападник заявив, що найбільше його розсмішив мем, у якому він зображений в образі китайського диктатора. Ці слова викликали обурення в Китаї.

Після цього декілька китайських компаній припинили співпрацю з футболістом. Згодом Мбаппе та Реал намагалися виправити ситуацію вибаченнями, однак це не змінило рішення щодо трансляцій.

Реал зник навіть зі статистики китайського стримінгу

Обмеження торкнулися не лише національного телебачення. Стримінгова платформа Migu, яка є партнером Ла Ліги до 2030 року, продовжує показувати майже всі матчі чемпіонату, але зробила виняток для Реала.

Крім відсутності трансляцій поєдинків мадридців, на платформі більше не відображаються результати матчів команди. Також звідти видалили відео голів Мбаппе в нещодавньому Ель Класіко.

Таким чином, наслідки невдалого жарту французького нападника продовжують впливати на комерційну присутність Реала в Китаї. І навіть вибачення клубу поки не повернули мадридців до звичного інформаційного простору країни.