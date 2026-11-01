Мбаппе не простили: Китай жестко наказал француза и Реал за скандальную выходку

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Конфликт возник после того, как нападающий мадридского клуба неудачно пошутил о китайском диктаторе Мао Цзэдуне. Реакция в стране оказалась настолько резкой, что даже извинения футболиста и его клуба не помогли уладить ситуацию, пишет COPE.

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Китайское телевидение отказалось показывать матчи Ла Лиги

Центральное телевидение Китая (CCTV), являющееся основным телевещателем страны, не показало ни одного из матчей 11-го тура чемпионата Испании, которые уже состоялись. В программе вещателя также отсутствуют другие матчи тура, в частности встреча Расинга и Реала.

Ранее CCTV регулярно транслировало один или два матча каждого тура Ла Лиги. Теперь же вещатель выполнил объявленную ранее угрозу приостановить показ испанского чемпионата.

Причиной стал скандал вокруг Килиана Мбаппе. Французский нападающий заявил, что больше всего его рассмешил мем, в котором он изображен в образе китайского диктатора. Эти слова вызвали возмущение в Китае.

После этого несколько китайских компаний прекратили сотрудничество с футболистом. Впоследствии Мбаппе и Реал пытались исправить ситуацию извинениями, однако это не изменило решение относительно трансляций.

Реал исчез даже из статистики китайского стриминга

Ограничения коснулись не только национального телевидения. Стриминговая платформа Migu, которая является партнером Ла Лиги до 2030 года, продолжает показывать почти все матчи чемпионата, но сделала исключение для Реала.

Помимо отсутствия трансляций матчей мадридцев, на платформе больше не отображаются результаты матчей команды. Также оттуда удалили видео голов Мбаппе в недавнем "Эль Класико".

Таким образом, последствия неудачной шутки французского нападающего продолжают сказываться на коммерческом присутствии Реала в Китае. И даже извинения клуба пока не вернули мадридцев в привычное информационное пространство страны.