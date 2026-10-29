Китайцы уничтожают все, что связано с Мбаппе, из-за скандала с Мао Цзэдуном

Мбаппе лишился спонсоров, подвергся критике со стороны властей Поднебесной и подставил испанскую Ла Лигу. А, судя по видео в соцсетях, еще и нажил себе тысячи новых хейтеров, которые раньше, возможно, были его поклонниками, пишет 24 Канал.

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Мбаппе ненавидят из-за Мао Цзэдуна

Волна возмущения со стороны китайцев началась, когда Мбаппе назвал своим любимым мемом "тот, где мое лицо наклеили на китайского диктатора".

Оскорбление Мао Цзэдуна в Поднебесной запрещено, а слова футбольной звезды восприняли как неуважение. Буквально за день от сотрудничества с Килианом отказались китайские спонсоры, его осудило министерство иностранных дел, а матчи с участием Мбаппе запретили транслировать по китайскому телевидению.

Сам игрок, его клуб и руководство Ла Лиги поспешили извиниться перед Китаем, но это не изменило реакцию простых болельщиков на скандал. В сети появляются все новые и новые видео, где китайцы демонстрируют свое отношение к Мбаппе: сжигают футболки с его фамилией и рвут плакаты, на которых он изображен.

Мбаппе потерпел фиаско на церемонии вручения "Золотого мяча"

Скандал вокруг Мао Цзэдуна лишь усугубил негативное отношение к Мбаппе на фоне разочарования, которое сопровождало его во время церемонии "Золотой мяч" в Лондоне.

Несмотря на все усилия убедить журналистов проголосовать за него, Килиан не смог завоевать главную награду, уступив Гарри Кейну всего около 40 баллов. Поэтому поездка в столицу Великобритании оказалась для звезды "Реала" пустой тратой времени: он так и просидел весь вечер, ни разу не поднявшись на сцену.