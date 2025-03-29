12 березня відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом та Атлетіко. "Вершкові" здобули перемогу у серії післяматчевих пенальті.

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Провокативний жест Мбаппе

Напередодні стало відомо, що Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Антоніо Рюдігер та Дані Себальос можуть отримати покарання через звинувачення у непристойній поведінці під час святкування перемоги над сусідами з Мадрида.

З'явилися нові кадри, де видно як Кіліан показує непристойний жест у бій фанатів Атлетіко.

Непристойна поведінка Мбаппе: дивіться відео

Нагадаємо, у межах чвертьфіналу Ліги чемпіонів Реал зіграє проти Арсенала. Перший матч відбудеться вже 8 квітня.