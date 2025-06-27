Мбаппе знову подав до суду на ПСЖ: зірка Реала звинувачує клуб у переслідуванні

Нападник збірної Франції продовжує судитися зі своїм колишнім клубом. Мбаппе незадоволений тиском, який на нього чинив ПСЖ.

Кіліан Мбаппе не дуже добре залишив ПСЖ, розсварившись з керівництвом клубу. Тепер же француз веде судовий конфлікт проти парижан, повідомляє 24 Канал з посиланням на L'Equipe.

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Мбаппе проти ПСЖ

Нападник подав черговий позов на колишню команду. Прокуратура Парижа підтвердила, що відкрите розслідування щодо можливого морального переслідування Мбаппе.

У заяві Кіліана йдеться про те, що ПСЖ чинив на нього психологічний тиск у спробі змусити підписати новий контракт. Влітку 2023 року гравця ізолювали від основної команди через це.

Цікаво, що парижани не вперше звинувачуються в ізолюванні гравця. Перед цим подібну заяву подала гравчиня Кейра Хамрауї. При цьому між ПСЖ та Мбаппе триває фінансовий конфлікт, адже клуб відмовився виплачувати нападнику певну суму преміальних.

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Нагадаємо, що Кіліан виступав за парижан з 2017 по 2024 роки. У 308 матчах за ПСЖ він оформив 256 голів, ставши найкращим бомбардиром в історії команди.

Минулого літа Мбаппе перейшов у Реал вільним агентом. У перший же сезон в Мадриді Кіліан встановив абсолютний рекорд, побивши досягнення Івана Саморано.