Килиан Мбаппе не очень хорошо покинул ПСЖ, рассорившись с руководством клуба. Теперь же француз ведет судебный конфликт против парижан, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.

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Мбаппе против ПСЖ

Нападающий подал очередной иск на бывшую команду. Прокуратура Парижа подтвердила, что открыто расследование относительно возможного морального преследования Мбаппе.

В заявлении Килиана говорится о том, что ПСЖ оказывал на него психологическое давление в попытке заставить подписать новый контракт. Летом 2023 года игрока изолировали от основной команды из-за этого.

Интересно, что парижане не впервые обвиняются в изолировании игрока. Перед этим подобное заявление подала игрок Кейра Хамрауи. При этом между ПСЖ и Мбаппе продолжается финансовый конфликт, ведь клуб отказался выплачивать нападающему определенную сумму премиальных.

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Напомним, что Килиан выступал за парижан с 2017 по 2024 годы. В 308 матчах за ПСЖ он оформил 256 голов, став лучшим бомбардиром в истории команды.

Прошлым летом Мбаппе перешел в Реал свободным агентом. В первый же сезон в Мадриде Килиан установил абсолютный рекорд, побив достижение Ивана Саморано.