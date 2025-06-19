Зірку Реала виписали з лікарні: названо дату повернення до тренувань

Нещодавно стало відомо, що Кіліана Мбаппе госпіталізували. У французького футболіста виявили гострий гастроентерит.

Нападника Реала вже виписали з лікарні. Він продовжить проходити лікування вже в домашніх умовах, пише 24 канал з посиланням на Marca.

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Мбаппе незабаром повернеться до тренувань

Француза раніше ізолювали, щоб уникнути поширення інфекції. Він дотримувався спеціальної дієти, згідно якої він їв лише фрукти та пив воду, оскільки повноцінне харчування було неможливе.

Відомо, що Мбаппе вже виписали з лікарні і він повернувся до розташування команди. Він продовжить відновлення вдома під наглядом медичних працівників.

Французький футболіст повинен пройти спеціальний курс лікування і поступово буде повертатися до тренувань у загальній групі Реала, щойно його самопочуття це дозволить.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Кіліан Мбаппе зіграв 56 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких забив 43 голи та віддав 5 результативних передач.

Відзначимо, що матч другого туру Клубного чемпіонату світу відбудеться 22 червня о 22:00 за київським часом. Реал протистоятиме Пачуці.