Вболівальники виганяють Мбаппе з Реала – петиція зібрала майже пів мільйона підписів

Фани мадридського Реала влаштували справжній бунт проти Кіліана Мбаппе. У мережі стрімко набирає популярності петиція з вимогою позбутися французької зірки.

Після гучного переходу в Реал Кіліан Мбаппе замість очікуваного тріумфу опинився під шквалом критики. Частина уболівальників переконана, що саме француз став символом провалів клубу у цьому сезоні, передає 24 Канал.

Чому фанати Реала масово виступили проти Мбаппе?

У соцмережах вибухнула хвиля невдоволення грою Мбаппе, а петиція із закликом продати нападника зібрала вже майже 500 тисяч підписів. Розлючені прихильники "вершкових" звинувачують француза у слабкій самовіддачі, нестабільності та невідповідності статусу головної зірки команди.

Ситуацію підігріли останні невдачі мадридців, через які вболівальники шукають винних у кризі. Для багатьох саме Мбаппе став головним обличчям провалу, попри високі очікування після його трансферу.

Оточення Мбаппе відреагувало на скандал

Представники француза вже відповіли на критику, заявивши, що звинувачення не відповідають дійсності, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. У таборі нападника наголошують, що Кіліан повністю відданий Реалу та продовжує працювати заради успіху клубу, а хвиля хейту є емоційною реакцією на складний сезон.

Попри це, тиск на форварда лише зростає. Якщо результати Реала не покращаться, тема можливого розставання з одним із найгучніших трансферів у футбольній історії може стати ще голоснішою.

Мбаппе у цьому сезоні

Попри критику, Кілан залишається найкращим бомбардиром у двох топових турнірах. За інформацією Flashscore, на його рахунку 24 голи в Ла Лізі та 15 у Лізі чемпіонів.

З Ліги чемпіонів мадридці вже вилетіли, поступившись Баварії в 1/4 фіналу.

В останньому матчі чемпіонату проти Еспаньйола Мбаппе не зіграв через травму.