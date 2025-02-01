В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.

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З ким може зустрітися на рингу Джошуа

Хірн розповів, що Ей-Джея мотивує думка про майбутні поєдинки, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Зараз Ентоні Джошуа мотивує тільки одне – це можливий бій з Тайсоном Ф'юрі та переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер. Джошу любить цей вид спорту. Він точно готовий ще боксувати,

– зазначив Едді Хірн.

Відзначимо, що була інформація щодо можливого бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, однак "Циганський король" завершив кар'єру. Також планувався реванш боксера з Даніелем Дюбуа.