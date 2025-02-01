"Він готовий": промоутер Джошуа назвав суперників, з якими хоче зустрітися боксер
- Ентоні Джошуа мотивує можливий бій з Тайсоном Ф'юрі або з переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер.
- Існувала інформація про можливий реванш Джошуа з Тайсоном Ф'юрі, але Ф'юрі завершив кар'єру.
Британський промоутер Едді Хірн розповів про найближчі плани Ентоні Джошуа. Боксер має варіанти суперників, з якими хоче зустрітися.
В ніч на 22 вересня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Ей-Джей поступився опоненту нокаутом.
Читайте також "Він здатний на все": суперник Дюбуа назвав боксера, який переможе Усика
З ким може зустрітися на рингу Джошуа
Хірн розповів, що Ей-Джея мотивує думка про майбутні поєдинки, пише 24 канал з посиланням на The Ring.
Зараз Ентоні Джошуа мотивує тільки одне – це можливий бій з Тайсоном Ф'юрі та переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер. Джошу любить цей вид спорту. Він точно готовий ще боксувати,
– зазначив Едді Хірн.
Відзначимо, що була інформація щодо можливого бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі, однак "Циганський король" завершив кар'єру. Також планувався реванш боксера з Даніелем Дюбуа.