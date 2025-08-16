Останні декілька сезонів у Саудівській Аравії відбувається справжній футбольний бум. Напередодні місцевий чемпіонат поповнився ще одним зірковим футболістом.

Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман став гравцем Аль-Насра. Він підписав контракт до 30 червня 2028 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу саудівського клубу.

Що відомо про трансфер Комана?

Умови трансферу сторони не оголосили. Проте, за інформацією багатьох інсайдерів, вартість переходу склала від 25 до 30 мільйонів євро.

Зазначимо, що француз виступав за Баварію з 2015 року. У складі мюнхенців він здобув 21 трофей, зокрема, тріумфував у Лізі чемпіонів-2019/2020, де забив переможний гол у фінальному матчі проти ПСЖ (1:0).

Як Аль-Наср презентував Комана: дивіться відео

До слова. В минулому сезоні Кінгслі Коман провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що влітку контракт з Аль-Насром продовжив зірковий Кріштіану Роналду. Він підписав угоду з космічними фінансовими умовами.