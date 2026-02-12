Росіяни атакували українського фігуриста Марсака: що він сказав про "нейтральних" спортсменів

Український фігурист Кирило Марсак кваліфікувався у довільну програму Олімпіади-2026 з особистим рекордом. Виступ оцінили у 86,89 бали, що на 10 очок більше його за попереднє найкраще досягнення.

Після вражаючого виступу в короткій програмі на зимових Олімпійських іграх 21-річний український фігурист розповів "Трибуні", що отримує багато образливих повідомлень від росіян. Попри це, Кирило Марсак налаштований показати свій максимум на змаганнях.

Чому росіяни накинулися на Марсака?

Кирило зізнався, що отримує не лише слова підтримки, а й потік образливих повідомлень від російських користувачів, які пишуть, що він "не гідний виступати на Олімпійських іграх".

В одному інтерв'ю я сказав, що не вважаю, що "нейтральні" атлети мають бути тут. Через це я отримую багато повідомлень від росіян, які пишуть мені, що я не достойний того, щоб виступати на Олімпійських іграх. Навіть сьогодні. Що ж, я собі думаю: побачимо на льоду, окей?,

– додав Кирило.

Свій виступ у короткій програмі Марсак присвятив батьку, який захищає Україну на Донецькому напрямку.

Виступ Марсака на Олімпіаді

Марсак виступав під восьмим стартовим номером. За свій виступ український фігурист отримав оцінку 86.89 балів, що дозволило йому випередити щонайменше шість суперників та достроково кваліфікуватися до довільної програми.

За підсумком усіх виступів Марсак посів 11-те місце, поступившись лідеру Іллі Малініну зі США 21.27 балів. Другим коротку програму завершив японський фігурист Юма Кагіяма, а трійку лідерів довершив француз Адам Сіао Хім Фа.

Результат Марсака – третій в історії виступів українських фігуристів у короткій програмі серед чоловіків, повідомляє Суспільне. Досі лише двоє фігуристів завершували цю частину змагань у топ-10: Дмитро Дмитренко, який посів восьме місце на Іграх-1998, та Віктор Петренко – дев'ята сходинка на Олімпіаді 1994 року.

Довільна програма в одиночному чоловічому катанні відбудеться у п'ятницю, 13 лютого. Початок о 20:00 за київським часом.

