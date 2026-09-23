"Ядерна Москва, після ядерного вибуху": зірковий фігурист з України назвав улюблену гру

Український фігурист Кирило Марсак розповів про свою любов до комп'ютерних ігор. Спортсмен зізнався, що найбільше йому подобаються S.T.A.L.K.E.R. та всесвіт Metro.

22-річний спортсмен родом із Херсонщини, але після початку повномасштабного вторгнення Росії живе та тренується у фінському Ювяскюля. Марсак поєднує серйозну спортивну кар'єру з хобі, серед яких особливе місце займають відеоігри, передає "Спеціалістка з інтерв'ювання".

Які ігри подобаються Марсаку

Фігурист розповів, що віддає перевагу синглплеєрним іграм. Серед улюблених він назвав S.T.A.L.K.E.R. та Metro, відзначивши атмосферу постапокаліптичних світів.

Ядерна Москва, після ядерного вибуху. Ну і в цілому я люблю синглплеєрні ігри,

– розповів Марсак.

Водночас із друзями українець грає в Counter-Strike. А от проводити час за комп’ютерними іграми разом з іншими спортсменами йому доводиться нечасто.

Марсак також розповів про свій досвід гри у Fortnite разом із зірковим американським фігуристом Іллею Малініним. Щоправда, ця гра українцю не припала до душі.

Ілля Малінін грає в Fortnite, я трохи грав з ним, але в цілому це не моє. Я не зрозумів, що там потрібно робити, як ті будинки будувати, і мені не зайшло,

– зізнався фігурист.

Марсак переписує історію українського фігурного катання

Попри молодий вік, Марсак уже встиг досягти кількох історичних результатів для України. На Олімпіаді-2026 він уперше за 28 років серед українських фігуристів пробився до довільної програми.

Також спортсмен став першим представником України, який приземлив четверний лутц на міжнародних змаганнях. Марсак чотири рази ставав чемпіоном України та регулярно здобуває призові місця на європейських турнірах.

На чемпіонаті світу-2026 українець встановив особистий рекорд за сумою двох програм – 234,67 бала – та посів 13-те місце. Цей результат став найкращим для України на чемпіонатах світу з усіх дисциплін фігурного катання за останні 17 років.