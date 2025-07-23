Росіяни на війні вбили сина легендарного велогонщика: на фронті загинув нащадок чемпіона Європи

На фронті загинув український воїн і велоспортсмен Кирило Винокуров. Він є сином одного з найтитулованіших велогонщиків країни.

Життя Кирила обірвалося під час виконання бойового завдання у складі 3-ї окремої штурмової бригади. У нього залишилася маленька донька, пише 24 Канал з посиланням на Велосипедний спорт України.

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Що відомо про Кирила Винокурова?

Кирило Винокуров народився в Харкові в родині видатного українського велогонщика Андрія Винокурова, чемпіона Європи у віковій категорії до 23 років, багаторазового призера континентальних змагань серед дорослих, переможця Кубка світу та учасника Олімпійських ігор.

Початок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року застав Винокурова-старшого у рідному Харкові. Згодом він зізнався, що вже в перші дні війни стало очевидно, що перед ним не "спецоперація", а цілеспрямована спроба знищення українського народу.

Втім, на боротьбу з агресором став не лише батько. Слідом за ним добровольцем до лав Збройних сил України пішов і Кирило. Він приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади. Під час одного з бойових завдань Кирило загинув.

24 Канал висловлює співчуття рідним і близьким Кирила Винокурова. Вічна пам'ять!