Пау Альсіна, якого вважали однією з найперспективніших зірок молодого покоління в іспанському мотоспорті, помер вранці 21 липня після важкої аварії на трасі MotorLand Aragón. Інцидент стався під час тренування, пише 24 Канал з посиланням на Marca.

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Що відомо про мотогонщика?

Під час тренувального заїзду, що відбувся 20 липня, Пау злетів із мотоцикла та отримав серйозну черепно-мозкову травму. Юнака негайно доставили до лікарні, де йому провели термінову операцію. Проте в понеділок вранці він помер, иак і не прийшовши до тями.

Пау Альсіна з дитинства був тісно пов’язаний із мотоспортом. Він почав тренування у три роки під керівництвом свого батька. Він представляв команду Team Estrella Galicia 0,0 та вже мав досвід виступів на міжнародному рівні. У рамках юніорського чемпіонату світу JuniorGP Альсіна двічі підіймався на подіум. Востаннє це сталося менш як місяць тому, 29 червня, на етапі у Валлелунзі.

Співчуття родині Пау висловили влада Арагону, президент Каталонії Сальвадор Ілія, а також команда спортсмена.

Нагадаємо, що нещодавно на автодромі "Чайка" загинув український мотогонщик.