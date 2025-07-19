На автодромі "Чайка" у цей трагічний день було заплановано фінальне тренування перед другим та третім етапами чемпіонату України з мотоперегонів. Через загибель Артема Тараненка організатори скасували змагання, пише 24 Канал з посиланням на SBK UA.

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Загибель мотогонщика під Києвом

Українська мотоспільнота висловила жаль з приводу передчасної смерті Артема Тараненка.

З глибоким сумом повідомляємо, що найближчі етапи Чемпіонату SBK UA скасовуються. Ми втратили не просто учасника перегонів, а частину нашої мотоспільноти – пілота, друга, побратима. У зв’язку з цією трагічною подією ми не можемо продовжити змагання. Просимо з розумінням поставитися до рішення і разом із нами вшанувати пам’ять спортсмена,

– йдеться у повідомленні SBK UA.

Організаторка чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоперегонів Дар’я Александрова зробила офіційний коментар щодо трагічної загибелі спортсмена. Вона висловила співчуття рідним та близьким, а також закликала не спекулювати на чутливій темі. Дар'я також повідомила, що наразі встановлюються усі обставини трагедії.

"Це був тренувальний збір. Він проходив згідно з всіма вимогами, але, на жаль, є речі, які непідвладні контролю.

Моя команда — це люди, які роками вкладають свою душу, серце та силу в розвиток мотоспорту. Ми носимо відповідальність за те, що ми робимо. Але ми носимо її чесно. Не публічною ворожнечею, а конкретними діями", – сказала Александрова.

Нагадаємо, що 17 вересня 2014 року на автодромі "Чайка" загинув легендарний футболіст Динамо Андрій Гусин. Під час тренувального заїзду він втратив кермування мотоциклом та вилетів з траси. Від отриманих травм колишній гравець збірної України помер.

Раніше повідомлялося про трагедію на змаганнях велогонщиків. 19-річний італієць Самуеле Прівітера потрапив у жахливу аварію під час спуску.