На автодроме "Чайка" в этот трагический день была запланирована финальная тренировка перед вторым и третьим этапами чемпионата Украины по мотогонкам. Из-за гибели Артема Тараненко организаторы отменили соревнования, пишет 24 Канал со ссылкой на SBK UA.

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Гибель мотогонщика под Киевом

Украинское мотосообщество выразило сожаление по поводу преждевременной смерти Артема Тараненко.

С глубокой скорбью сообщаем, что ближайшие этапы Чемпионата SBK UA отменяются. Мы потеряли не просто участника гонки, а часть нашего мотосообщества – пилота, друга, побратима. В связи с этим трагическим событием мы не можем продолжить соревнования. Просим с пониманием отнестись к решению и вместе с нами почтить память спортсмена,

– говорится в сообщении SBK UA.

Организатор чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым мотогонкам Дарья Александрова сделала официальный комментарий относительно трагической гибели спортсмена. Она выразила соболезнования родным и близким, а также призвала не спекулировать на чувствительной теме. Дарья также сообщила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

"Это был тренировочный сбор. Он проходил согласно всем требованиям, но, к сожалению, есть вещи, которые неподвластны контролю.

Моя команда – это люди, которые годами вкладывают свою душу, сердце и силу в развитие мотоспорта. Мы несем ответственность за то, что мы делаем. Но мы несем ее честно. Не публичной враждой, а конкретными действиями", – сказала Александрова.

Напомним, что 17 сентября 2014 года на автодроме "Чайка" погиб легендарный футболист Динамо Андрей Гусин. Во время тренировочного заезда он потерял управление мотоциклом и вылетел с трассы. От полученных травм бывший игрок сборной Украины скончался.

Ранее сообщалось о трагедии на соревнованиях велогонщиков. 19-летний итальянец Самуэле Привитера попал в ужасную аварию во время спуска.