Світоліна програла американці і завершила виступи на Australian Open

У середу, 22 січня, відбулися матчі четвертого кола Australian Open-2025. В одному з них Еліна Світоліна протистояла американці Медсіон Кіз.

Медісон Кіз – Еліна Світоліна 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Українська тенісистка мала шанс вперше у кар'єрі зіграти у півфіналі Australian Open. Це вже шоста зустріч Світоліної та Кіз на корті, пише 24 канал.

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Запекла боротьба за півфінал

У першому сеті Світоліна відіграла два брейкпойнти, що допомогло їх здобути перемогу у цій партії.

У наступних двох сетах перемогла вже Кіз. У перевазі американки також зіграв роль відіграний брейкпойнт.

Під час матчу українка зробила 15 невимушених помилок, а Кіз – 41. Також Світоліна 3 рази подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 1 з 2 брейкпойнтів.

Матч тривав 1 годину 54 хвилини.

Відеоогляд матчу Кіз – Світоліна

Відзначимо, що в одиночному розряді Australian Open не залишилося жодної представниці України.