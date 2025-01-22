Світоліна програла американці і завершила виступи на Australian Open
- Еліна Світоліна програла Медісон Кіз у четвертому колі Australian Open-2025 з рахунком 2:1.
- Світоліна зробила 15 невимушених помилок, а матч тривав 1 годину 54 хвилини.
- Після програшу Світоліної в одиночному розряді Australian Open не залишилося жодної представниці України.
У середу, 22 січня, відбулися матчі четвертого кола Australian Open-2025. В одному з них Еліна Світоліна протистояла американці Медсіон Кіз.
Медісон Кіз – Еліна Світоліна 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)
Українська тенісистка мала шанс вперше у кар'єрі зіграти у півфіналі Australian Open. Це вже шоста зустріч Світоліної та Кіз на корті, пише 24 канал.
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Запекла боротьба за півфінал
У першому сеті Світоліна відіграла два брейкпойнти, що допомогло їх здобути перемогу у цій партії.
У наступних двох сетах перемогла вже Кіз. У перевазі американки також зіграв роль відіграний брейкпойнт.
Під час матчу українка зробила 15 невимушених помилок, а Кіз – 41. Також Світоліна 3 рази подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 1 з 2 брейкпойнтів.
Матч тривав 1 годину 54 хвилини.
Відеоогляд матчу Кіз – Світоліна
Відзначимо, що в одиночному розряді Australian Open не залишилося жодної представниці України.