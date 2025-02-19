"Він наш орієнтир": тренер Роми висловився про Довбика перед матчем Ліги Європи

У четвер, 20 лютого, стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи. За одну з путівок у цю стадію турніру змагатимуться між собою Рома та Порту.

Напередодні цього поєдинку відбулася традиційна пресконференція за участі головного тренера "вовків" Клаудіо Раньєрі. Серед іншого італієць висловився про найкращого бомбардира своєї команди Артема Довбика.

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Адаптація триває

Досвідчений наставник відповів на запитання щодо стану українського нападника, який не вийшов на поле в останньому матчі Серії А. Раньєрі заявив, що з уродженцем Черкас усе добре й він готовий до поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW.

Він розвивається. Йому потрібно наполегливо працювати, тому що він наш орієнтир. Наш бомбардир. Ми не можемо доставляти йому потрібні м’ячі. Це процес, який потрібно вдосконалити. Нам потрібно усунути недоліки,

– сказав Раньєрі.

Довідка. Матч Рома – Порту розпочнеться о 19:45 за київським часом. Перший очний поєдинок між командами закінчився внічию з рахунком 1:1.

Нагадаємо, у грі в Португалії Артем Довбик записав у свій актив асист. Усього в нинішньому сезоні він провів за "вовків" 33 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 4 результативні передачі.