Оновлений Клубний чемпіонат світу з футболу 2025 вийшов на фінішну пряму. З 32 команд, що стартували в турнірі, залишилося дві найсильніші, пише 24 Канал.

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Фіналісти Клубного ЧС-2025

Перший учасник золотого фіналу визначився 8 липня. За путівку боролися бразильський Флуміненсе та англійський Челсі. Підопічні Енцо Марески без проблем розібралися з представником Південної Америки. Завдяки дублю Жоау Педру "сині" здобули перемогу з рахунком 2:0 та вийшли у фінал.

У другому півфіналі 9 липня зустрілися головні фаворити турніру – Реал та ПСЖ. Гранди європейського футболу визначили другого фіналіста. На жаль, глядачі не побачили яскравої боротьби. Переможець Ліги чемпіонів декласував "королівський клуб". Ще в дебюті матчу Руїс та Дембеле забезпечили комфортну перевагу. На 24-й хвилині Руїс оформив дубль, знявши усі питання про переможця. Фінальну крапку в поєдинку поставив Рамуш – 4:0.

Таким чином у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025 зіграє пара Челсі – ПСЖ.

Хто стане переможцем КЧС-2025 / фото ФІФА

Де та о котрій годині відбудеться фінал КЧС-2025

Фінальний матч Клубного чемпіонату світу відбудеться у неділю, 13 липня. Поєдинок Челсі – Парі Сен-Жермен розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Фінал КЧС-2025 прийматиме арена "MetLife Stadium" в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі. Стадіон вміщує 82 тисяч глядачів.