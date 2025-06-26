Груповий етап завершено: визначилися всі пари 1/8 фіналу Клубного ЧС

У суботу, 14 червня, розпочався Клубний чемпіонат світу з футболу. Напередодні завершився його груповий етап.

Останніми командами, які кваліфікувалися до плейоф турніру стали Реал Мадрид та Аль-Хіляль. Вони здобули перемоги в останньому турі групи H над РБ Зальцбург і Пачукою відповідно, повідомляє 24 Канал.

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Дата та час матчів 1/8 фіналу Клубного ЧС

Тож тепер визначилися всі учасники 1/8 фіналу. На цій стадії турніру глядачі стануть свідками, зокрема, бразильського дербі.

Також увагу привертає зустріч Ліонеля Мессі проти колишнього клубу. Щодо українського сліду, то Бенфіка Анатолія Трубіна зустрінеться з Челсі, а команда Андрія Луніна – з Ювентусом.

Усі пари 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Палмейрас – Ботафого (28 червня, 19:00)

Бенфіка – Челсі (28 червня, 23:00)

ПСЖ – Інтер Маямі (29 червня, 19:00)

Фламенго – Баварія (29 червня, 23:00)

Інтер – Флуміненсе (30 червня, 22:00)

Манчестер Сіті – Аль-Хіляль (1 липня, 04:00)

Реал Мадрид – Ювентус (1 липня, 22:00)

Боруссія Д – Монтеррей (2 липня, 04:00)

До слова. Фінал Клубного чемпіонату світу відбудеться 13 липня у місті Іст-Резерфорд на "Мет-Лайф Стедіум". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в цьому турнірі ще має шанс зіграти Ілля Забарний. Один з учасників плейоф зацікавлений у трансфері захисника збірної України та матиме можливість заявити його до 3 липня.