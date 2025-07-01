Визначилися всі пари 1/4 фіналу Клубного ЧС: дата й час початку матчів

У суботу, 14 червня, розпочався Клубний Мундіаль-2025 з футболу. Напередодні завершилася стадія 1/8 фіналу.

Останніми командами, які кваліфікувалися до вісімки найкращих стали Реал Мадрид та Боруссія Дортмунд. Вони здобули перемоги над Ювентусом і Монтерреєм відповідно, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудуться матчі 1/4 фіналу Клубного ЧС

Тож тепер визначилися всі учасники чвертьфіналу. На цій стадії турніру глядачі стануть свідками двох європейських протистоянь і двох міжконтинентальних.

Першими зіграють між собою бразильський Флуміненсе й Аль-Хіляль з Саудівської Аравії, який сенсаційно вибив з турніру Манчестер Сіті. Останній півфіналіст визначиться у протистоянні Реала та Боруссії.

Усі пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Флуміненсе – Аль-Хіляль (4 липня, 22:00)

Палмейрас – Челсі (5 липня, 04:00)

ПСЖ – Баварія (5 липня, 19:00)

Реал – Боруссія Д (5 липня, 23:00)

До слова. Фінал Клубного ЧС відбудеться 13 липня в Іст-Резерфорді на "Мет-Лайф Стедіум". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що чинним переможцем Клубному Мундіалю є Манчестер Сіті. "Містяни" у 2023 році у фіналі розгромили Флуміненсе з рахунком 4:0.