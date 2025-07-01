Визначилися всі пари 1/4 фіналу Клубного ЧС: дата й час початку матчів
- До чвертьфіналу Клубного ЧС-2025 вийшли Реал Мадрид, Боруссія Дортмунд, Флуміненсе, Аль-Хіляль, Палмейрас, Челсі, ПСЖ і Баварія.
- Матчі чвертьфіналу відбудуться 4-5 липня, а фінал пройде 13 липня на "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді.
У суботу, 14 червня, розпочався Клубний Мундіаль-2025 з футболу. Напередодні завершилася стадія 1/8 фіналу.
Останніми командами, які кваліфікувалися до вісімки найкращих стали Реал Мадрид та Боруссія Дортмунд. Вони здобули перемоги над Ювентусом і Монтерреєм відповідно, повідомляє 24 Канал.
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Коли відбудуться матчі 1/4 фіналу Клубного ЧС
Тож тепер визначилися всі учасники чвертьфіналу. На цій стадії турніру глядачі стануть свідками двох європейських протистоянь і двох міжконтинентальних.
Першими зіграють між собою бразильський Флуміненсе й Аль-Хіляль з Саудівської Аравії, який сенсаційно вибив з турніру Манчестер Сіті. Останній півфіналіст визначиться у протистоянні Реала та Боруссії.
Усі пари 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025
- Флуміненсе – Аль-Хіляль (4 липня, 22:00)
- Палмейрас – Челсі (5 липня, 04:00)
- ПСЖ – Баварія (5 липня, 19:00)
- Реал – Боруссія Д (5 липня, 23:00)
До слова. Фінал Клубного ЧС відбудеться 13 липня в Іст-Резерфорді на "Мет-Лайф Стедіум". Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що чинним переможцем Клубному Мундіалю є Манчестер Сіті. "Містяни" у 2023 році у фіналі розгромили Флуміненсе з рахунком 4:0.