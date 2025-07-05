Хто вийшов у півфінал Клубного чемпіонату світу-2025: дата та час початку матчів

Клубний Мундіаль у США добігає кінця. В боротьбі за трофей оновленого турніру залишились чотири клуби, з яких три представляють Європу.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 підійшли до завершення матчі 1/4 фіналу. До цієї стадії дійшли п'ять європейських клубів, два – з Бразилії та Аль-Хіляль, повідомляє 24 Канал.

До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Список півфіналістів КЧС

Низка сенсацій в 1/8 фіналу подарували Челсі доволі зручну сітку. Лондонцям для потрапляння у фінал треба було перемогти Палмейрас, після чого у півфіналі переграти Флуміненсе або Аль-Хіляль.

Із першим завданням лондонці впорались, хоч і не без проблем. Після того, як команди обмінялись голами, вирішальним став автогол Вевертона в кінці матчу. Він і поставив хрест на надіях Палмейраса.

Суперником лондонців в 1/2 фіналу стане ще один бразильський клуб Флуміненсе. "Червоно-зелені" переграли у рівному матчі Аль-Хіляль, за який виступають Невеш та Канселу. Обидва гравці важко пережили трагічну смерть Діогу Жоти.

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У другому півфіналі змагатимуться головні фаворити турніру ПСЖ та Реал. Французи вибили у напруженому матчі Баварію, тоді як "бланкос" втримали перемогу над Боруссією.

Розклад матчів 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу:

8 липня, 22:00 . Флуміненсе – Челсі

. Флуміненсе – Челсі 9 липня, 22:00. ПСЖ – Реал

Фінал Клубного чемпіонату світу пройде 13 липня у Нью-Йорку. Нагадаємо, що матчі турніру доступні на ОТТ-платформі DAZN для підписників, а також каналі Суспільне Спорт.