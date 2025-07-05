Хто вийшов у півфінал Клубного чемпіонату світу-2025: дата та час початку матчів
- На Клубному чемпіонаті світу-2025 визначились півфіналісти.
- В боротьбі за трофей залишились Челсі, Флуміненсе, ПСЖ та Реал.
Клубний Мундіаль у США добігає кінця. В боротьбі за трофей оновленого турніру залишились чотири клуби, з яких три представляють Європу.
На Клубному чемпіонаті світу-2025 підійшли до завершення матчі 1/4 фіналу. До цієї стадії дійшли п'ять європейських клубів, два – з Бразилії та Аль-Хіляль, повідомляє 24 Канал.
До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025
Список півфіналістів КЧС
Низка сенсацій в 1/8 фіналу подарували Челсі доволі зручну сітку. Лондонцям для потрапляння у фінал треба було перемогти Палмейрас, після чого у півфіналі переграти Флуміненсе або Аль-Хіляль.
Із першим завданням лондонці впорались, хоч і не без проблем. Після того, як команди обмінялись голами, вирішальним став автогол Вевертона в кінці матчу. Він і поставив хрест на надіях Палмейраса.
Суперником лондонців в 1/2 фіналу стане ще один бразильський клуб Флуміненсе. "Червоно-зелені" переграли у рівному матчі Аль-Хіляль, за який виступають Невеш та Канселу. Обидва гравці важко пережили трагічну смерть Діогу Жоти.
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У другому півфіналі змагатимуться головні фаворити турніру ПСЖ та Реал. Французи вибили у напруженому матчі Баварію, тоді як "бланкос" втримали перемогу над Боруссією.
Розклад матчів 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу:
- 8 липня, 22:00. Флуміненсе – Челсі
- 9 липня, 22:00. ПСЖ – Реал
Фінал Клубного чемпіонату світу пройде 13 липня у Нью-Йорку. Нагадаємо, що матчі турніру доступні на ОТТ-платформі DAZN для підписників, а також каналі Суспільне Спорт.