Суперкомп'ютер назвав фаворитів клубного ЧС-2025: кому прогнозує перемогу

У неділю, 15 червня, розпочинається клубний чемпіонат світу з футболу. Турнір матиме новий формат і участь в ньому візьме 32 клуби з шести континентальних конфедерацій.

Перед стартом змагань штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від ШІ на клубний ЧС-2025

Фаворитом на титул він вважає французький ПСЖ. Шанси чинного переможця Ліги чемпіонів оцінюються у 18,5%.

Головним конкурентом паризького клубу є Манчестер Сіті – 17,8%. Трійку головних фаворитів замикає мюнхенська Баварія – 12,8%.

У топ-5 претендентів на трофей також увійшли міланський Інтер та мадридський Реал. Їх шанси оцінюють у 12,3% та 9,8% відповідно.

Зазначимо, що Європу на цьому турнірі представлять 12 клубів і 11 з них є головними фаворитами турніру. Тільки шанси австрійського РБ Зальцбург на підсумковий тріумф оцінюються нижче (21 місце).



Головні фаворити клубного ЧС-2025 за версією ШІ / Скриншот із сайту Opta Analyst

Нагадаємо, що напередодні було названо головних фаворитів на "Золотий м'яч". У топ-10 претендентів увійшли одразу чотири футболісти з ПСЖ.