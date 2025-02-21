Поклав, як рукою: гол-красень Кочергіна вивів Ракув на перше місце в Екстраклясі

Півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін записав на свій рахунок черговий гол. Український легіонер забив переможний м'яч у матчі Екстракляси.

У п'ятницю, 21 лютого, у матчі 22-го туру чемпіонату Польщі зустрічалися команди Ракув та Гурнік Забже. У стартовому складі господарів на поле вийшов українець Владислав Кочергін, пише 24 Канал.

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Переможний гол Кочергіна

Поєдинок мав важливе турнірне значення для "червоно-синіх". У разі успіху Ракув виходив на перше місце у турнірній таблиці.

Тим приємніше, що перемогу господарям поля приніс український півзахисник Владислав Кочергін. На 45+1 хвилині матчу кандидат до збірної України отримав м'яч у середині поля. Півзахисник здійснив швидкісний ривок на лівий фланг, а потім змістився у центр та з-за меж штрафного майданчика поклав м'яч у нижній кут воріт.

Відео голу Кочергіна

Цей гол став єдиним у матчі та приніс перемогу Ракуву. Команда Владислава Кочергіна набрала 43 бали у 22 матчах та захопила лідерство в Екстраклясі.

У поточному сезоні Кочергін зіграв за Ракув 23 матчі, у яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі. Зазначимо, що у півзахисника 30 червня завершується контракт з польським клубом. Портал Transfermarkt оцінює Владислава у 2 мільйони євро.